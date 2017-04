"Se on vain niin ronkeli" - Alli-koira on välillä useamman päivän syömättä

7-vuotiaalla Allilla on kausia, jolloin sille ei maistu ruoka eivätkä edes herkut. Sellainen se on ollut pennusta lähtien.

- Alli saattaa olla syömättä kaksi kolme päivää, ja sitten se syö muutaman päivän normaalisti ja taas aloittaa muutaman päivän syömättömyytensä. Nämä syömättömyyskaudet ovat epäsäännöllisen epäsäännöllisiä, eikä niissä ole minkäänlaista kaavaa, koiran omistaja Vesa Kuronen kertoo.

Ruoattomuuden aikana Alli elää pelkällä vedellä. Usein eivät makupalatkaan jaksa tuolloin kiinnostaa.

Alkuun Allin omistajat olivat luonnollisesti huolissaan koiransa syömättömyydestä, mutta koska Alli osoittautui terveeksi ja virkeäksi pennuksi, huoli kaikkosi.

- En ole enää huolissani Allin syömättömyydestä. Alli on vähäruokainen muutenkin. Kun se syö, annokset ovat maltillisia, ja kaikki tarjottava ruoka kelpaa sille.

Alli saa päivittäin kaksi kertaa eteensä ruokakupin, jossa on monenlaisia herkkuja. Ruoka ei ole tehtaassa tuotettua, vaan sille tarjotaan pääasiassa rakkaudella loihdittuja aterioita.

- Valmistan riisistä, viljasta, juureksista, lihasta, maksasta tai broilerista Allille syötävää. Keitetystä kalastakin Alli pitää.

Toki sekarotuiselle neidille tarjotaan jonkin verran myös nappuloita, purkkiruokaa ja koiran eineksiä.

- Kaupan purkkiruokia ja eineksiä Allil saa hyvin harvoin, ehkä yhdestä neljään kertaan vuodessa, lähinnä silloin jos ollaan reisussa. Ruokaa teen aina kerrallaan noin kuusi seitsemän kiloa, jotka sitten pakastetaan pienissä erissä.

Koska kaikki on tehty suomenlapinkoiran ja saksanpaimenkoiran risteytyksen ruokahalun parantamiseksi ja koska terveydellisiäkään ongelmia ei ole, on Vesa Kuronen tullut siihen johtopäätökseen, että Allilla on vain yksinkertaisesti nirso luonne.

- Luulin, että kokin ruoissa on vikaa, kun neidille ei maistu, mutta nyt tiedän, että ei se siitä johdu. Alli on vain niin ronkeli. Se on Allin tapa. Tai sitten Alli on tarkka linjoistaan, Vesa Kuronen nauraa.

- Kyllä se kieltämättä joskus potuttaa, kun on tehnyt ison satsin ruokaa ja koiralle ei maistu. Mutta koira syö, kun sillä on nälkä.

