Vepsänmäentien koulukiinteistölle ostaja Ilomantsissa

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä on myymässä omistamansa vanhan koulukiinteistön Vepsänmäentieltä Ilomantsista.

Kiinteistön pinta ala on 1,6232 hehtaaria ja sillä sijaitsee vuonna 1986 rakennettu entinen oppilaitosrakennus, jonka pinta-ala on 2 798 neliömetriä

Kiinteistön pyyntihinta oli 400 000 euroa, ja siitä tehty tarjous 320 000 euroa.

Rajavartiolaitos on ollut vuokralaisena tiloissa 1.9.2009 alkaen. Uusi omistaja on neuvotellut vuokrasopimuksen jatkamisesta nykyisen vuokralaisen kanssa. Osittain tiloihin on tulossa myös toinen vuokralainen.

Ammatillinen koulutus päättyi Ilomantsissa vuonna 2009.

Kuntayhtymän hallitus käsittelee kauppaa seuraavassa kokouksessaan.