Kiteen kaupungin johto tukee Parikkalan rajanylityspaikan avaamista - Tohmajärvellä hermostuttiin

Kiteen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen, valtuuston puheenjohtaja Sinikka Musikka (kesk.) ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Esa Lahtela (sd.) ovat allekirjoittaneet vetoomuksen, jossa vaaditaan Parikkalan rajanylityspaikan avaamista kansainväliselle liikenteelle 2020-luvun alkupuolella.

Listalla on myös Ketin edustajan allekirjoitus, mutta toimitusjohtaja Risto Hiltusen mukaan siinä on tapahtunut virhe, sillä Keti on edelleenkin täysin sitoutunut Niiralan kehittämiseen.

Tohmajärven kunnanjohtaja Olli Riikonen pitää kiteeläisten kantaa selkään puukotuksena ja tapahtumana, joka "ei ainakaan paranna yhteistyötä Keski-Karjalassa".

Risto Hiltunen toteaa kuitenkin olevansa tietoinen, että Kiteellä ja erityisesti Kesälahden alueen yrityksissä ja toimijoissa on myös Parikkalan rajanylityspaikan kannattajia.

Kaupunginjohtaja Auvinen sanoo kannattavansa molempien rajanylityspaikkojen kehittämistä.