Ilmatieteen laitos: Ajokelistä tulossa erittäin huono

Ajokeli on keskiviikkona huono suuressa osassa maata, kertoo Ilmatieteen laitos. Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa ajokeli on lumisateen takia erittäin huono. Ilmatieteen laitos varoittaa onnettomuusriskistä liikenteessä.

Huonosta ajokelistä varoitetaan Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla, maan keskiosassa, Kymenlaaksossa sekä Etelä-Karjalassa. Ajokelivaroitus on voimassa myös Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa.

Kovan tuulen varoitus on annettu Perämeren pohjois- ja eteläosaan, Merenkurkkuun ja Selkämeren pohjoisosaan. Tuuli yltyy jopa 16 metriin sekunnissa ja voi olla vaarallinen huviveneille.

Pohjois-Karjalassa sateiden ennustetaan jatkuvan torstai-iltapäivään asti. Perjantaiksi sateet lakkaavat ja sää poutaantuu.