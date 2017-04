Ravintola Jecika lopettaa toimintansa 14 vuoden jälkeen - tilalle toinen intialainen ravintola

Fahmin mukaan ravintolan viimeinen aukiolopäivä on lauantai, jos tavaraa riittää sinne asti. Fahmi kertoo tehneensä lopullisen päätöksen ravintolan sulkemisesta tässä kuussa.

- Olen pitänyt ravintolaa pitkään, ja bisnestilanne on aika huono. Joensuussa on liikaa ruokaravintoloita, ja kilpailu on kovaa. Bisnes huononee ja huononee, enkä itse pystynyt parantamaan, Fahmi perustelee päätöstään.

Fahmi perusti ravintolan vuonna 2003. Seuraavaksi hän toivoo löytävänsä muuta työtä kuin yrittämistä.

Jecikan tilalle avataan Fahmin mukaan toinen intialainen ravintola, jonka yrittäjän vuokrasopimus tilassa alkaa ensi kuussa.