Työttömien määrä väheni hieman - Pohjois-Karjalassa silti korkein työttömyys

Pohjois-Karjalan ely-keskuksen alueella oli maaliskuun lopussa 12 500 työtöntä työnhakijaa.

Työttömiä oli nyt 204 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan.

Pohjois-Karjalan työttömyysluku on edelleen maan korkein: työttömien osuus työvoimasta on 17,1 prosenttia. Koko maassa vastaava luku on 12,1 prosenttia. Vuosi sitten osuus oli 13,3 %.