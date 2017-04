Puhoksen Siwa sulkee ovensa - uusi kauppias aloittaa kesäkuussa

Puhoksen Siwa Kiteellä on avoinna perjantaina viimeistä päivää. Ilman kauppaa puhoslaiset tosin joutuvat olemaan vain vähän toista kuukautta, sillä kaupalle on löytynyt jatkaja. Se kuka uusi kauppias on ja minkä ketjun kauppa Puhokseen on tulossa, on vielä salaisuus.

Kauppakiinteistön omistaja Raija Pitko on käynyt neuvotteluja omalla tahollaan uuden kauppiaan saamiseksi Puhokseen. Ne ovat tuottaneet tulosta. Torstaina hän kävi myymälässä kertomassa aleostoksilla olleille asiakkaille ja henkilökunnalle iloiset uutiset. - Voin sanoa, että kaupalle on löytynyt jatkaja. Hän aloittaa kesäkuun alusta tai viimeistään yrittää juhannusmyyntiin. Kauppiaan nimeä en voi kertoa, asiat ovat sellaisessa vaiheessa. Kertokoot sitten itse, kun se on ajankohtaista, Pitko toteaa. Siwasta myydään kaikki tuotteet alennuksella. Perjantaina aleprosentti on 90. - Tarjoamme lisäksi asiakkaillemme kakkukahvit, myymäläpäällikkö Eija Toivanen muistuttaa.