Luonnonmuistomerkit yhä haussa - olisiko sinulla sopiva ehdotus

Joensuun kaupungille voi edelleen tehdä ehdotuksia luonnonmuistomerkeistä ja niiden rauhoittamisesta. Kaupungin järjestämä Harava-nettikysely poiki joukon ehdotuksia, ja lisää on tullut kaupungin ympäristönsuojelutoimiston tietoon muita väyliä, kuten sähköpostia, myöten.

- Ehdotuksia on nyt saatu 19 kappaletta, kun tavoite oli kymmenen. Lisää ehdotuksia voi edelleen jättää läpi itsenäisyyden juhlavuoden, ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen kertoo.

Ehdotusten pohjalta kaupunki ottaa yhteyttä maanomistajiin ja kysyy heiltä suostumuksen luontokohteiden suojelemiseksi. Lopullinen suojelupäätös tehdään rakennus- ja ympäristölautakunnassa sitten, kun uusi lautakunta on kunnallisvaalien jälkeen muodostettu ja alkaa kokoontua.

Luonnonmuistomerkeiksi on nyt ehdotettu enimmäkseen poikkeuksellisen komeita puita ja siirtolohkareita sekä kahta kalliomuodostelmaa.

Jo entuudestaan Joensuun kaupungin alueella on rauhoitettu useita luonnonmuistomerkkejä. Tällaisia ovat esimerkiksi Iiksenvaaran ja Kontiosuon kaarnakuuset, Kuhasalon ja Noljakan (kuvassa) metsälehmukset, Enon Paukkajan nisäkuusi sekä Kiihtelysvaaran Uskalin kaatuvakivi.

- Eräs eteläsuomalainen asianharrastaja on keräillyt tietoja näistä luonnonmuistomerkeistä eri puolilla maata ja kävi meilläkin. Hänen selvittelyjensä mukaan Joensuun kaupungin alueella on näitä luonnonmuistomerkkejä ollut 25 kappaletta, joista osa on rauhoitettu. Osa taas on sellaisia, jotka eivät enää ole olemassa, kuten jotkut koivut, Leinonen kertoo.

Koivu on suhteellisen lyhytikäinen puulaji, joka yksinkertaisesti lahoaa ja katoaa pois maastosta ehkä jo joidenkin vuosikymmenien ikäisenä.

Sattumoisin myös Kuntaliitto aloitti vastaavan valtakunnallisen luonnonmuistomerkkien etsinnän, mutta Joensuun projekti on kaupungin itsensä ideoima ja ajama.

- Nämä vain sattuivat sopivasti lomittain itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi, Leinonen sanoo.

Ehdotuksia uusista luonnonmuistomerkeistä voi lähettää Jari Leinoselle osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai puhelimitse hänelle numeroon 050-376 8584.

- Lisää esityksiä tosiaan otetaan vastaan. Näitä luonnonmuistomerkkejä rauhoitettiin aikaisemmin vuosien 1960 ja 1990 välillä, ja nyt tämä perinne halutaan elvyttää uudestaan. Leinonen kertoo.