Lähes 900 sankarivainajan hauta-alue sai uuden ilmeen Joensuussa

Kaupunki ja luterilaiset seurakunnat ovat yhteistyössä peruskunnostaneet Joensuun valtakunnallisen sankarihauta-alueen. Tällä on haluttu juhlistaa Suomen 100-vuotista itsenäistä taivalta.

Tilaisuudessa puhuivat kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Pohjois-Karjalan aluetoimiston päällikkö eversti Asko Valta ja seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston puheenjohtaja Heimo Karhapää.

Musiikista vastasivat Savo-Karjalan maanpuolustussoittokunta ja Joensuun seurakunnan kanttori Matti Turunen.

Sankarihauta-alueella on tehty perusparannustöitä viimeksi 1970-luvun alussa. Nyt muun muassa pensas- ja perennaryhmiä on järjestelty uudelleen ja liuskekiveyksiä uusittu.

Muistomerkkien läheisyydessä on uudet sinivalkoiset kukkaryhmät, joissa on monivuotisia kukkia ja havuja. Muutamia puita on puolestaan poistettu.

Joensuun sankarihautausmaalle on haudattu 888 sodissa kaatunutta sankarivainajaa, joista noin joka neljäs on joensuulainen ja kolme neljästä siirtoväkeen kuuluneita.

Lisää aiheesta: Eversti Asko Valta: B-luokan media ihailee tyhmyyttä