Joensuun nuorisovaltuusto järjestää tällä viikolla jo yhdeksättä kertaa JNS on the Street -tapahtuman.

Tapahtuma järjestetään huomenna tiistaina. Tapahtuma alkaa erilaisilla toimintapisteillä kävelykadulla kello 14.

Tapahtuman kohokohta tanssikilpailu järjestetään Viihdemaailma Ilonassa kello 17.30 alkaen. Tanssikilpailussa ryhmät esittävät omia esityksiään, joista nuorisovaltuusto päättää voittajan tuomariston avustuksella. Tanssikilpailun juontavat Tatu Hiltunen ja Vitalina Yakovleva.

JNS on the Street on täysin nuorten itse järjestämä tapahtuma, jonka järjestää nuorisovaltuusto.