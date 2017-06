Muutamaa tehokasta minuuttia treenattiin puoli vuotta

Joensuun Tanssiopiston 13-21-vuotiaiden tyttöjen ryhmä Urban Styles voitti JNS on the Street -tapahtuman erittäin hyvätasoiseksi luonnehditun tanssikisan. Vogue-tyylillä tanssittu Diva Dance oli muiden ryhmäesitysten tavoin pitkäjänteisen harjoittelun lopputulos.

Kyseessä ei ollut mikään tanssimaraton, vaan teoksista jokainen oli mitoitettu tiiviskestoiseksi luokkaan kolmisen minuuttia. Voittoaan tuulettaneet nuoret totesivat, että he treenasivat esitystään puoli vuotta.

Joensuun nuorisovaltuuston yhdeksättä kertaa järjestämä JNS on the Street -tapahtuma alkoi päivällä kävelykadulla, jossa ohjelmassa olivat esimerkiksi maksuttomat dj-työpaja sekä sumopaini. Illalla yökerho Ilonassa käyty tanssikisa keräsi runsaslukuisen yleisön. Tapahtuma jatkui ikärajattomana klubi-iltana kello 23:een asti. Juhla on nuorisovaltuuston vuosittain järjestämistä suurin.