Osuuskaupparock-viikonloppu pitenee nelipäiväiseksi - tavoitteena 10 000 kävijää

Joensuun Sirkkala-puistossa soi musiikki torstaista sunnuntaihin viikkoa ennen juhannusta.

Ensin torstai-iltana 15.6. on vuorossa Hehku Open Air -tapahtuma. Tuolloin tarjolla on konemusiikkia. Pääesiintyjäksi saapuu ruotsalainen Vigiland. Yhtyeen UFO-single on ollut muun muassa Spotifyn top 10 -listalla.

Hehku Open Air järjestetään Sirkkalan puistoon pysyttettävässä teltassa, johon mahtuu noin 3 000 ihmistä.

Perjantaina Sirkkalanpuistossa jatkaa kolmipäiväinen Osuuskaupparock. Perjantaina esiintyy Eppu Normaali, Anna Puu ja Sanni. Lauantaina katsojia viihdyttävät Yö, Pete Parkkonen, Antti Tuisku, Ellinoora ja Apulanta.

Perjantaina ja lauantaina tapahtuman ikäraja on K18, mutta sunnuntaina on perhepäivä. Tuolloin esiintyvät Herra Heinämäen Lato-orkesteri, Evelina sekä tubettajat MrJallu 101, IinaKatariina ja Hermanni.

- Tänä kesänä meillä on tosiaan ensi kertaa käytössämme esiintyjäteltta, johon mahtuu bändien lisäksi noin 3 000 katsojaa, OKR:n koordinoinnista PKO:lla vastaava ryhmäpäällikkö Pasi Ripatti sanoo.

Osuuskaupparockiin tavoitellaan 9 000 - 10 000 kävijää.