Enon kirkossa on ohjelmaa läpi Jukolan yön

Joensuun evankelisluterilaiset seurakunnat ovat mukana Joensuu-Jukolassa Enossa 17.-18.6.

Enon kirkossa tapahtuu koko yön ajan, sillä ohjelma alkaa lauantaina iltapäivällä ja kestää sunnutain aamupäivään saakka.

Jukolan vuorokausi käynnistyy on kirkossa käynnistyy lauantaina klo 15, jolloin lauletaan yhteislauluja Syntisen laulukirjasta Matti Turusen johtamana. Tunnin tauon jälkeen vuorossa ovat lauluyhtye Gracen jallit ja kamarikuoro Kaiskun Venlat.

Lauantai-iltana klo 21 pidetään suomalainen messu. Messussa mukana Tapani Nuutinen, Veräjä, Noljakka Gospel ja Musajuttu.

Lauantain ja sunnuntain välinen yö on pyhitetty musiikille. Aamuyöstä esiintyvät musiikkiryhmä Narrow Way ja Tapio Seppäsen ja Laila Niemisen duo The Bluewhales. Sunnuntaiaamu aloitellaan Jussi-Pekka Heikkilän urkukonsertilla.

Kirkon vuorokausi huipentuu messuun.

Lisäksi seurakunnalla on kohtaamispaikka hiekkakentäalueella. Enon kirkko on avoinna kilpailun aikana lauantaista klo 14 aina sunnuntaihin klo 13:een asti.ä.

Tarkempi ohjelma Jukolan tapahtumasivulla.

Piispakin osallistuu Jukolan viestiin