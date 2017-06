Mikko Heickell Lipertek Oy:n elinkeinojohtajaksi

Lipertek Oy elinkeinojohtajaksi on valittu Mikko Heickell, 40. Uusi elinkeinojohtaja aloittaa työt 1. elokuuta 2017 ja toimii myös Lipertek Oy:n toimitusjohtajana.

Uuden elinkeinojohtajan tehtävänä on Liperin kunnan elinkeinoelämän kehittäminen ja yritysyhteistyö. Elinvoiman kehittäminen on ollut keskeinen teema uudistettaessa kuntaa ja kunnan organisaatiorakennetta. Paikalliseen elinvoimatyöhön tarvitaan resurssia, joka rakentaa verkostoja yrittäjien kanssa ja edistää alueen elinvoimaa esimerkiksi hankkeiden kautta.

Mikko Heickell toimii tällä hetkellä Sievin kunnan omistaman Teollisuuspuisto Oy:n yritysasiamiehenä ja Kiinteistö Oy Sievin Jussin vs. toimitusjohtajana. Hänellä on yli 16 vuoden yritysmaailman ja talouselämän tuntemus.

Heickelilla on kokemusta rahoitus-, kauppa- ja kunta-alalla toimisesta sekä yrittäjyydestä. Omaa yritystoimintaa Heickell on tehnyt vuodesta 2002 saakka. Yritystoiminnassaan Heickell on muun muassa kouluttanut aikuisopiskelijoita kaupallisella alalla myynnin, markkinoinnin, esimiestyöskentelyn, liiketoiminnan kehittämisen ja yrittäjyyden saralla. Sievissä Heckell työskenteli uusien aloittavien yrittäjien neuvontapalveluissa, kunnassa toimivien yritysten kehittämishankkeiden sekä muun muassa Sievin kauppakeskushankkeen ja uusien alueelle tulevien yritysten hankkimisessa.

Heickell näkee Liperin alueen erittäin mielenkiintoisena ja potentiaalisena elinvoiman kehittämisen osalta, mikä vaikutti vahvasti päätökseen muuttaa Pohjois-Karjalaan.

- Alueen yritysten ja henkilöiden kanssa tehtävä yhteistyö on avainasemassa luodessa aitoja yrityskontakteja, joiden kautta voimme saada Liperiin lisää työpaikkoja ja kasvattaa nykyisten yritysten asiakaskuntaa, toteaa Heickell.