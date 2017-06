Varastettu vene on Suomi 410 -mallinen tasaperäinen vene, joka on ulkopuoleltaan vihreä ja sisäpuoleltaan vaalea. Veneessä on 15 hevosvoiman Yamaha-perämoottori.

Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista sähköpostilla, vihjepuhelimen numeroon 0295 415 232 tai virka-aikana poliisipäivystyksen puhelinnumeroon 0295 415 320.