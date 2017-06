Pikku Kakkosen Kaisalle veteen tuijottelu tarjoaa hämmästelyn aiheita: hyönteisiä, kaloja, kiviä

Kontiolahden kaveripiirissä tehtiin milloin mitäkin: ennätystä maailman pisimmästä voikukkaseppeleestä, kuvattiin omia versioita television kokkiohjelmista, näyteltiin, ohjattiin, käsikirjoitettiin, laulettiin ja juostiin mäntymetsiköissä.

– Me olimme vapaita leikkimään. Saimme tehdä kokeilumme ja taiteilumme takapihamiljöössä eikä meidän tarvinnut miettiä nykyisten Youtube-tekijöiden lailla yleisöpalautetta.

Tosin jos olisin kymmenenvuotias nyt, takuulla tavoittelisin vlogilla isompia yleisöjä, Kaisa Happonen nauraa.

Kesälomiaan hän viettää perinteiseen tapaan Pohjois-Karjalassa.

Vaikka Kaisa ei enää asu Kontiolahdella, hän kokee, ettei ole Pohjois-Karjalasta mihinkään lähtenyt. Identiteetti ja murre ovat vain vahvistuneet ajan ja esimerkiksi äitiyden myötä.

– Ominta kieltäni haluan jakaa lapsellekin.

Nykyisessä tuottajan työssään Kaisa Happonen kehittää lapsille soveltuvia mobiilisovelluksia Pikku Kakkosesta. Digityöskentelyn rinnalla hän rakastaa perinteistä kirjaa. Ja sanoo, että ne ovat enemmän kuin harrastus: niitä luetaan ja kirjoitetaan.

Talvella ilmestyi hänen uusin kirjansa Mur, eli karhu yhdessä kuvittaja Anne Vaskon kanssa.

Kolme vuotta sitten ryhmätyönä syntyi Leikki vieköön -kirja, jossa kuvallisesti ja sanallisesti inspiroidaan lapsia ja aikuisia leikin maailmoihin.

– En haluaisi, että leikkiä rajataan kapeasti. Minulle se on ihmettelyä, havaintoja ja huomioita tästä maailmasta. Ei vain jokin suoritus, johon aikuisen pitäisi väkisin hetkeksi vääntäytyä mukaan.

Eihän palaverikaverina aikuisellekaan kaikkein kivoin ole kännykkäänsä räpeltävä kollega. Ihan samalla lailla lapsiin pitäisi suhtautua kuin aikuisiin – kunnioittavasti ja läsnäolevasti.

– Aikuisten olisi osattava vain olla. Itse huomasin viihtyväni laiturilla niinkin yksinkertaisen asian äärellä kuin eripainoisten kivien ja muiden luontokappaleiden veteen pudottelun. Kuuntelimme poikani kanssa ääniä ja katselimme, miten ne molskahtelivat. Joskus yllättää se, miten kauan voimme viihtyä yksinkertaisen tekemisen äärellä.

Ja samaan syssyyn Kaisa jo muistuttaa, että elämässä tarvitaan myös pieniä tylsistymisen hetkiä.

– Harmittaa se, ettemme laittaneet leikkikirjaan aukeamallista tylsyyttä, hän hymyilee.

Sen sijaan kirjassa on aukeamakaupalla vinkkejä temppuratoihin, tavaroiden vaihtamiseen, muuttumisleikkeihin, ympäristön tarkkailuun ja niin edelleen.

Lasten kanssa oleminen ja pienet havainnot ovat merkityksellisiä Kaisa Happoselle.

Kaisan lapsuuteen kuuluivat paitsi leikkimiset Kontiolahdella, myös oleilut mummoloissa Savonlinnassa ja Varkaudessa. Niissä lapsetkin saivat tehdä oikeita asioita: maalata seinälautoja, harjoitella puiden halkomista kirveellä ja tehdä tulia. Sellainen painui mieleen.

Omista mummolamuistoistaan Kaisa on kirjoittanut runon Taikapäivä-kuvakirjaan:

Mummolassa on aikaa./ Aikaa, aikaa, aikaa./

Aikaa vieterikellossa, käkikellossa, pullakellossa./

Lehmänkellossa, tuulikellossa,/ on aikaa, aikaa, aikaa.

Haluatko kuulla salaisuuden?/ Se on mummolan taikaa!



Aikuisia Kaisa Happonen kehottaa ottamaan opiksi lapsista. Hän muistuttaa, että luova aikuinen on oikeastaan lapsi, joka selviytyi.

Hän näkee Alison Gopnikin lailla niin päin, että aikuiset ovat usein toukkia ja lapset niitä perhosia, jotka jo lentävät.

– Aikuiset kulkevat usein liian totuttua reittiä. Sitä turvalliseksi koettua väylää. Lapset taas ovat innostuksen vallassa. Lasten aivoja on kuvattu ihan aiheesta tiedemiehen aivoiksi.

– Lapsi kyselee ja kyseenalaistaa koko ajan. Sellaiseen kannattaa pyrkiä.