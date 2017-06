Naudat tulivat Noljakan luonnonsuojelualueelle - "Erinomainen laidunpaikka" - katso video

Vuosia suunniteltu nautojen laidunnus Höytiäisen kanavan suiston luonnonsuojelualueella Noljakassa on alkanut. Polvijärveläisen Saarilan tilan yrittäjä Marko Kakkonen toi sunnuntaina Noljakkaan 12 emolehmää, 12 vasikkaa ja yhden sonnin. Eläinten on määrä laiduntaa Noljakassa kesän säistä riippuen elo-syyskuuhun saakka.

Kakkosen mukaan naudat vaikuttivat kotiutuvan ensi hetkinä hyvin uudelle laidunalueelleen. Kakkosen mukaan Noljakka on erinomainen alue eläinten kannalta, vaikka aitauksien rakentaminen ja hallinnollisissa asiat ovatkin teettäneet runsaasti töitä.

- Paikka on ihanteellinen: on kuivia makuupaikkoja, on suojaa ja vettä, mutta on myös avaria paikkoja jonne eläimet pääsevät syöpäläisiä pakoon. Maapohja on rehevää, joten ruokaakin varmasti riittää. Kyllä aikanaan on tiedetty, mihin laitumet on laitettu, kyseessähän on vanha laidunalue, maatalousyrittäjä toteaa.

- Toivottavasti ihmisetkin saavat eläimistä iloa ja ympäristökin muuttuu laiduntamisen myötä siistimmäksi, hän jatkaa.

Katso Saarilan maatilamatkailun julkaisemalta Facebook-videolta, kuinka lehmät tutustuivat uuteen laidunalueeseensa Noljakassa.