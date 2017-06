Eduskunnan jättävä Pentti Oinonen: Vedettiin matto alta monien työltä

Viikonlopun ja maanantain poliittiset käänteet saivat myös pohjoiskarjalaiset perussuomalaisten kansanedustajat Pentti Oinosen (kuvassa) ja Kari Kulmalan mietteliäiksi.

Oinonen ilmoitti maanantaina jättävänsä politiikan tämän eduskuntakauden jälkeen Jussi Halla-ahon puheenjohtajavalinnan vuoksi. Hänen mukaansa Halla-ahon perussuomalaiset tulee tekemään sellaista politiikkaa, jonka taakse hän ei voi asettua.

- Maata täytyy johtaa muutenkin kuin vain maahanmuuttopolitiikkaa tekemällä. Talous ei kohene ja työllisyys parane vain maahanmuutosta puhumalla, Oinonen toteaa.

Oinosen mukaan puolue on nyt aivan erilainen kuin se, mihin hän on aikanaan liittynyt ja minkä puolesta hän on työtä tehnyt.

- Luopumispäätöksen jälkeen minulle on tullut tavattomasti soittoja, joissa on todettu, että nämä puheenjohtajavalinnat eivät onnistuneet ollenkaan. Ihmiset ovat tehneet tavattomasti töitä pakkasessa ja tuiskussa tämän puolueen eteen, ja nyt siltä kaikelta vedettiin matto alta. Moni tuntee olonsa tyhjäksi, Oinonen harmittelee.

Hän odottaa, että halla-aholaisten suunnalta voidaan vielä nähdä jonkinlaista kädenojennusta vanhojen SMP:läisten suuntaan.

- Voi sieltä jotain lämmintä kättä kirvesvartta tulla, mutta ei sen enempää, Oinonen toteaa.

Kulmala puolestaan katsoo, ettei Halla-ahon valinta vaikuta hänen suunnitelmiinsa politiikassa.

- Sanotaan näin, että perussuomalainen kansa on puhunut eikä valitusoikeutta taida olla. Toivon, että annettaisiin työrauha työnsä aloittavalle puoluejohdolle, Kulmala muotoilee.

- Olenko ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa, se on vielä auki, kunnanvaltuustossa tuli jälleen jatkoa neljäksi vuodeksi. Jos työ eduskunnassa päättyy, onhan minulla vielä toki työni poliisina, Kulmala toteaa.

Kulmala näkee, että SMP-puolue katosi viikonloppuna kartalta, ja puolue tulee menettämään kannatusta sen arvoja kannattaneiden joukossa.

- Nukkuvien puolueesta sen sijaan voi tulla tilalle niitä, jotka kannattavat tiukempaa politiikkaa maahanmuutossa, Kulmala arvioi.

- Se, mitä varten SMP tai perussuomalaiset aikanaan perustettiin, oli olla puolue, joka tekee töitä vähäosaisten eteen. Nyt tehdään ainoastaan maahanmuuttopolitiikkaa.