Britannian energiapolitiikka saattaa mennä uusiksi

Britannian hallituksen päätös keskeyttää ydinvoimalahankeen valmistelu saattaa merkitä muutosta maan energiapolitiikassa uusiutuvan energian suuntaan. Pääministeri Theresa May ei ole kuitenkaan kertonut selvästi, miksi hallitus lykkäsi lopullista päätöstään voimalasta. Päätös on luvassa syksyllä.

Uuden voimalan on määrä nousta Englannin lounaisosassa sijaitsevaan Hinkley Pointiin. Hinkley Pointissa sijaitsee entuudestaan kaksi toiminnassa olevaa ja kaksi suljettua reaktoria.

Voimalahanke on herättänyt huolta kahdesta syystä. Ensimmäinen on turvallisuus ja toinen hinta.

Ydinvoimalan rakentaisivat yhdessä ranskalainen EDF ja kiinalainen CGN. Erityisesti kiinalaisen osapuolen rooli epäilyttää turvallisuuden suhteen.

Kustannusarvio on peräti 21 miljardia euroa. Voimalan arvostelijat viittaavat myöhästymisiin ja kustannusten karkaamisiin vastaavien EPR-reaktoreiden rakennustyömailla Ranskassa ja Olkiluodossa Suomessa.

Toinen arveluttava rahakysymys on voimalan tuottaman sähkön hinta. Takuuhinta on peräti 108,19 euroa megawattitunnilta. Sähkön hinta on kuitenkin pudonnut niin alas, ettei voimalasta tule kaupallisesti kannattavaa. Se voi näin ollen käydä todella kalliiksi veronmaksajille.

Tavallisesti takuuhintajärjestelmä on koskenut tuulivoimaa tai muita uusia energiamuotoja.

19 prosenttia energiasta

Hinkley Pointin hanke liittyy Britannian tavoitteeseen leikata vuoteen 2030 mennessä hiilidioksidipäästöjä 57 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Britannian ydinvoimalat ovat vanhenemassa, ja vain yksi jää toimintaan vuoden 2030 jälkeen. Tämä hankaloittaa päästötavoitteen saavuttamista.

Britannia tuottaa 19 prosenttia energiastaan ydinvoimalla. Uusiutuvien energialähteiden kuten vesi-, tuuli- ja aurinkovoiman osuus on kuitenkin noussut yhtä suureksi. Erityisesti merituulivoimaloita on rakennettu nopeasti lisää.

Fossiilisten polttoaineiden eli kivihiilen ja maakaasun yhteenlaskettu osuus on 60 prosenttia.