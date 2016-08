EU-komissio on määrännyt teknologiajätti Applen maksamaan ennätysmäiset 13 miljardin euron lisäverot Irlantiin. Komissio linjaa, että Applen saama verokohtelu on ollut Irlannissa niin lievää, että se on ollut laitonta yritystukea.

Kevyellä yritysverotuksella ulkomaisia sijoituksia houkutteleva Irlanti ei ilahtunut ratkaisusta ja tarjotusta lisätulosta. Maa ilmoitti aikovansa valittaa päätöksestä. Komission mukaan Apple maksoi EU-maissa saamistaan voitoista 0,005 prosenttia veroja vuonna 2014.