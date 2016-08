Optisen alan vähittäiskauppa piristyi

Optisen alan vähittäiskauppa kasvoi vuoden toisella kvartaalilla 3,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Alan liikevaihto ylsi 81,4 miljoonaan euroon.

Koko ensimmäisellä puolivuotiskaudella myynti kuitenkin supistui 2,6 prosenttia, ja tulevaisuuden odotukset ovat varovaiset. Valopilkkuja olivat aurinkolasien ja piilolinssien kaupan liikevaihdon voimakas kasvu.

Myös silmälasien kauppa kasvoi liikevaihdolla mitaten. Niitä myytiin lähes 60 miljoonalla eurolla. Kasvua vuodentakaiseen on vajaa kaksi prosenttia. Silmälasilinssien ja -kehysten kauppa muodostaa lähes 80 prosenttia optisen alan vähittäiskaupasta.

Laatuaurinkolasien kaupan liikevaihto kasvoi peräti 26 prosentilla yli kuuteen miljoonaan euroon. Piilolinssejä myytiin niin ikään liki kuudella miljoonalla. Niiden liikevaihto kasvoi yli viidellä prosentilla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verraten.

- Silmälasien myynnin hyvään kehitykseen vaikuttivat erityisesti yksiteholinssien ja silmälasikehysten keskihinnan kasvu, sanoo Näkemisen ja silmäterveyden toimiala NÄE ry:n toimitusjohtaja Panu Tast.

- Kuluttajat ostivat ominaisuuksiltaan parempia yksiteholinssejä ja laadukkaita brändikehyksiä.

Ketjuyritysten ulkopuolisten liikkeiden ja verkkokaupan yhteenlaskettu markkinaosuus kääntyi hienoiseen kasvuun ensimmäistä kertaa vuosiin. Alkuvuoden suurin voittaja on Silmäasema, jonka markkinaosuus kasvoi 1,2 prosenttiyksiköllä ja on nyt 25,7 prosenttia. Specsavers kartutti markkinaosuutensa 13,3 prosenttiin 0,8 prosenttiyksikön kasvulla. Synsamin osuus kasvoi 0,6 prosenttiyksikköä ja on nyt 6,4 prosenttia. Markkinajohtaja Instru optiikan osuus on 34,2 prosenttia.

- Alkuvuotta on leimannut kuluttajien varovaisuus, eikä nopeaa käännettä ole näkyvissä, sanoo Specsaversin maajohtaja Erkki Tala.

- Toisella neljänneksellä keskihinnaltaan kalliimpien silmälasien myynti tuki liikevaihdon hienoista kehitystä alalla. Samaan aikaan myyntivolyymit kuitenkin laskivat, mikä heikentää hieman kasvuodotuksia syksylle. Laadukkaat, laajat näönhuollon palvelut tukevat kuitenkin optikkoliikkeiden toimintaa talouden eri sykleissä, Tala toteaa.

Suomessa on lähes 700 optikkoliikettä, joista noin 600:ssa toimii silmälääkärin vastaanotto.