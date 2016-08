Suomalaisilla ennätyksellisen paljon rahaa käyttelytileillä

Kotitalouksilla on ennätyksellisen paljon rahaa pankkien perinteisillä käyttelytileillä, kertoo Suomen Pankki. Käyttelytileillä oli heinäkuussa jo yli 60 miljardia euroa. Kyseinen talletuskanta on kasvanut tasaisesti kolmen viime vuoden aikana, yhteensä 10,7 miljardia euroa, vaikka käyttelytileille maksettava korko on talletuskoroista alhaisin.

Määräaikaistalletusten kanta oli heinäkuun lopussa 9,8 miljardia euroa. Se on supistunut kolmen viime vuoden aikana 7,7 miljardia euroa. - Kotitaloudet eivät selvästikään ole halunneet sitoa varojaan määräaikaistalletuksiin alhaisella korolla vaan pitävät ne mieluummin tileillä, joista ne on helposti siirrettävissä muuhun käyttöön, Suomen Pankki sanoo tiedotteessaan. Kotitalouksilla on eri talletustileillä varoja yhteensä yli 85 miljardia euroa, enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Potti vastaa lähes 90 prosenttia kotitalouksien asuntolainakannasta. Talletuskannan kasvaessa talletusten korkotuotot ovat kutistuneet kauttaaltaan. Talletusten keskikorko oli heinäkuussa 0,22 prosenttia. Käyttelytilien keskikorko oli 0,13 ja määräaikaistalletusten 0,80 prosenttia.