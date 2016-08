Asiantuntija listaa: Syksyn 4 suurinta taloushuolta

Borgin mukaan talouden tulevaisuuteen vaikuttaa tänä syksynä neljä isoa tekijää: Yhdysvaltain presidentinvaalit, Euroopan tilanne, Venäjän ratkaisut ja Kiinan kehitys.

Lisäksi talouden heilahteluun tulee vaikuttamaan öljyn hinnan vaihtelu. Borg uskoo, että öljyn hinta tulee nousemaan syksyn aikana. Kysynnän ja tarjonnan suhde näyttää vetävän hintoja ylöspäin, muttei Borg lähde ennakoimaan sitä, minkä tuottajamaan laariin hintakehitys vaikuttaa eniten.

Borg muistuttaa, että globaaliin talouteen ja finanssialaan vaikuttavat politiikka ja maantiede. Talouden yleinen tilanne on parantunut, mutta poliittinen tilanne maailmalla huonontunut.

- Kesäloma on ohi. Syksy on melkein täällä ja talvi on tulossa. Kuten vanha viikinkien sananlasku kuuluu: Tämä voi olla susien talvi, Borg varoittaa.

Poimintoja Anders Borgin listaamista syksyn suurimmista taloushuolista:

1) Yhdysvaltain presidentinvaalit

Anders Borg uskoo, että Yhdysvaltain presidentinvaalit tulevat muuttamaan koko amerikkalaista poliittista järjestelmää. Maalle valitaan uusi presidentti marraskuussa.

Vaikka Hillary Clinton voittaisikin vaalit, on Donald Trump tuonut poliittiseen keskusteluun uusia sävyjä. Trumpin kannattaja ovat vihaisia, eikä Borg usko, että viha haihtuu kampanjoinnin päätyttyä.

Presidentin valinnalla on merkitystä myös Yhdysvaltain talouden kannalta. Borg uskoo, että Clintonin presidenttiys saattaisi viedä Amerikan talouspolitiikkaa nykyistä parempaan suuntaan. Samalla valittavalla presidentillä on vaikutusta koko maailman talouteen.

2) Euroopan terrorismiuhka, pakolaiskriisi ja muuttunut poliittinen maisema

Eurooppaan syksy tuo monia toisiinsa liittyviä huolia, jotka vaikuttavat väistämättä myös talouteen.

Euroopan turvallisuustilanne on muuttunut kesän aikana muun muassa Pariisin, Brysselin ja Nizzan terrori-iskujen takia. Radikalisoituminen ja Isis ovatkin Borgin mielestä suurimmat uhkat Euroopan turvallisuudelle ja taloudelle.

Huolta aiheuttaa myös pakolaiskriisi, joka tuo varsinkin Syyriasta ja Irakista pakolaisia Eurooppaan. Pakolaiskriisin huippu saavutettiin todennäköisesti jo vuonna 2015, jolloin Eurooppaan saapui YK:n arvioiden mukaan miljoona pakolaista. Vuoden 2016 pakolaismäärien uskotaan olevan viime vuotta pienempiä.

Borg muistuttaa, ettei pakolaiskriisi ole ohi. Syyrian ja Irakin naapurimaissa, kuten Turkissa ja Libanonissa, uskotaan olevan noin neljä miljoonaa pakolaista.

Samaan aikaan terroriuhkan ja pakolaiskriisin kanssa juopa politiikan oikeiston ja vasemmiston välillä kasvaa, ja populismi valtaa alaa. Borg huomauttaa kirjoituksessaan, että varsinkin äärioikeisto on saanut lisää kannatusta monessa Euroopan maassa. Tilanne on eurooppalaisille uusi, sillä perinteisesti vaikeiden aikojen yli maita on luotsattu sosiaalidemokraattien johdolla.

3) Venäjä

Finanssipolitiikka ei ole Venäjän suurin huoli, mutta Ukrainan kriisillä ja muilla heikentyneillä naapurisuhteilla on ollut vaikutuksensa talouteen. Venäjän kokoisen maan ongelmat heijastuvat väistämättä myös globaaliin talouteen.

Borg kirjoittaa, että Venäjän talouden synkimmät hetket ovat jo todennäköisesti takana päin, mutta tasapaino on vielä saavuttamatta. Tasapainon suurimpana esteenä on Ukrainan konflikti. Borgin näkemyksen mukaan Vladimir Putinin tavoitteet ja keinot ovat monimutkaisia ymmärrettäviksi, sillä vahvan Venäjän rakentamiseksi hänen pitäisi vähentää kaupan esteitä (kuten pakotteita), vapauttaa kotimaan markkinoita ja vahvistaa Venäjää oikeusvaltiona.

Borg kirjoittaa, että Putinin suosio kotimaassaan perustuu pitkälti ajatteluun, jonka mukaan erityislaatuinen Venäjä on joutunut muiden piirittämäksi. Ajattelutavan mukaan Venäjä edustaa erilaista kulttuuria ja vahvempaa, konservatiivisempaa sekä vakaampaa yhteiskuntaa kuin Yhdysvallat tai Eurooppa. Ulkomaailma nähdään uhkaksi, siksi maalla on oltava vahva johtaja.

Borg peräänkuuluttaa myös Venäjän sitoutumista Eurooppaan.

- Venäjä on eurooppalainen maa ja voi menestyä vain eurooppalaisena maana, mutta tämä ei tapahdu ennen kuin maan hallitus Moskovassa hyväksyy tämän tosiasian, Borg kirjoittaa.

4) Kiina

Kiina pyristelee pinnalla, vaikka maan huima talouskasvu onkin hidastunut. Suurin Kiinaan liittyvä huoli on Anders Borgin mielestä luottokriisi, johon maa voi ajautua, ellei tilannetta ryhdytä parantamaan.

Kiinassa uudistukset ovat edenneet liian hitaasti, mutta Borg pitää onnistuneena ratkaisuna sitä, että maassa on keskitytty viennin ja valmistuksen investointien sijaan yhä enemmän kotimaiseen kulutukseen ja palveluihin. Se tuottaa lisää työpaikkoja ja parantaa ihmisten elämänlaatua, vaikkei tuotakaan pikavoittoja.

Asiantuntijan mukaan tulevaisuuden kannalta on tärkeää, mihin suuntaan Kiina lähtee, kun talous palaa jaloilleen ja maa vaurastuu. Borg varoittaa pysähtyneisyyden aiheuttavan sosiaalisia ongelmia ja poliittista epävarmuutta, jotka voivat synnyttää nationalismia ja populismia.

Lähde: World Economic Forum