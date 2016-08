Rakentamisen vauhti kiihtynyt - alan työttömyys kutistui

Rakentamisen vauhti on kiihtynyt, ja se kutistaa alan työttömyyttä.

Rakennusteollisuus RT nosti elokuussa kuluvan vuoden kasvuennusteensa 3,4 prosentista 6,5 prosenttiin. Rakennusliiton mukaan alan työttömyys laski elokuussa vuotta aiemmasta 1,8 prosenttiyksikköä 11,2 prosenttiin. Vailla työtä oli yhteensä 6 200 rakentajaa. Se on selvästi enemmän kuin esimerkiksi vuosina 2011 tai 2012.

Rakennusliitto huomauttaa, että työttömyys sulaa hitaammin kuin rakentaminen lisääntyy.

- Alalla on päinvastaisista puheista huolimatta vielä paljon työvoimaa vapaana. Erityisen surullinen on Kymen tai Itä-Suomen tilanne. Kymessä työttömyys on jopa lisääntynyt vajaan prosenttiyksikön, sanoo Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan puheenjohtaja Matti Harjuniemi.

Eniten rakennusalalla työttömyyttä oli Kainuussa (17,6 prosenttia) ja vähiten Uudellamaalla (7,5 prosenttia). Nopein pudotus tilastoitiin Keski-Suomessa: työttömyys suli 4,4 prosenttiyksikköä 11,2 prosenttiin.