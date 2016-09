Joka neljännessä lapsiperheessä palkka on joskus kulunut loppuun ennen seuraavaa

Nordean teettämän tutkimuksen mukaan oman talouden hallinta ei ole kaikille suomalaisille itsestäänselvyys. Noin puolet, 55 prosenttia suomalaisista kokee kuitenkin hallitsevansa oman taloutensa hyvin.

Vastaajien eri ikäryhmien välillä on selviä eroja. 55–65-vuotiaista vastaajista kaksi kolmasosaa tuntee talouden olevan hanskassa, kun taas 26–39-vuotiaista alle puolet kertoo hallitsevansa taloutensa hyvin.

Tunne talouden hallinnasta on laskenut kaikissa ikäryhmissä verrattuna vuonna 2014 tehtyyn vastaavaan tutkimukseen.

- Lapsiperheissä epävarmuus on yleisempää kuin lapsettomissa kotitalouksissa. Hieman yllättäen kaikkein nuorimmat 18–25-vuotiaat vastaajat hallitsevat taloutensa paremmin kuin sitä vanhemmat aikuiset ja keski-ikäiset. Toisaalta pudotus hallinnan tunteessa on kuitenkin ollut suurin juuri nuorimmilla vastaajilla kahden vuoden aikana, Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen toteaa.

Joka viides tutkimuksen vastaajista on viimeisen kuuden kuukauden aikana ainakin kerran kuluttanut palkkansa loppuun jo ennen seuraavaa palkkapäivää. Lapsiperheissä palkan kuluminen loppuun on yleisempää, ja niin on käynyt joka neljännelle.