SAK vaatii: Työttömälle enemmän porkkanaa, vähemmän keppiä

SAK nostaa perhevapaiden uudistamisen ja työttömien kouluttautumisen hallituksen kolmikantatyöryhmään.

- Lähdemme selvitystyöhön ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että vaihtoehdot työllistymisen nopeuttamiseksi ovat toteutettavissa olevia tekoja. Työttömyysturvan kehittämisessä on lopulta kyse ihmisen kokoisista asioista eli enemmän porkkanaa ja vähemmän keppiä, puheenjohtaja Jarkko Eloranta korostaa.

Suomen suurin palkansaajakeskusjärjestö on jo aiemmin esittänyt työllistämisen keinoina muun muassa perhevapaiden uudistamista sekä omaehtoisen kouluttautumisen ja sivutoimisen opiskelun mahdollistamista myös työttömille.

– Perhevapaiden uudistaminen SAK:n mallilla ei lisää yhteiskunnan eikä työnantajan kustannuksia. Työllisyysasteemme voisikin olla puolitoista prosenttiyksikköä korkeampi, jos nuorten naisten työllisyys olisi Ruotsin tasolla, Eloranta huomauttaa.

SAK:n hallitus totesi maanantaina järjestön olevan valmis tutkimaan ansioturvaan tehtäviä rakenneuudistuksia, mutta suoranaisia säästöjä se ei pidä vaihtoehtona.

Maan hallituksen päätöksellä ansiosidonnaisen päivärahan kesto lyhenee ensi vuoden alusta sadalla päivällä. SAK:n Eloranta painottaa, että hallituksen jo tekemä muutos on merkittävä, ja siksi uudet leikkaukset olisivat työttömille kestämättömiä.

– Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus ei luo lisää työpaikkoja. Pahimmillaan se saattaa kuitenkin synnyttää uudenlaisia kannustinloukkuja.

SAK ehdottaa työttömyysturvan puolella muun muassa karenssien yksinkertaistamista. Työvoimapoliittisen harkinnan keventäminen vapauttaisi resursseja itse asiaan eli työllistymispalveluihin ja työhön pääsyn nopeuttamiseen.

– Työllisyyden kohentaminen on koko Suomen asia. Hallituksen esityksessä on myönteisiä avauksia, mutta SAK:lle vaikeita asioita. Tämän vuoksi on tärkeää, että palkansaajien ehdotukset näkyvät työn lopputuloksessa, Eloranta tähdentää.