Viljasato kuivuu myös hakkeella - lieksalaistilalla säästetään oman kehittelyn ansiosta

Viljojen puinti on menossa, ja sato näyttää keskimäärin hyvältä. Tavallisin tapa kuivata korjattu sato on polttaa kevyttä polttoöljyä, sillä edullisemman lämmönlähteen hakkeen käytössä kuivauslämmöksi on muttia.

Esa-Pekka Oinosen Kuusenjuuren tilalla tilalla Lieksassa öljymäärän puolitus hakkeella on onnistunut oman keksimistyön ansiosta.

Bioenergian ja biotalouden asiantuntija Urpo Hassinen Metsäkeskuksesta näkisi mielellään haketta kattilassa viljankin kuivauksessa. Pohjanmaalla se on Hassisen mukaan yleisempää, meillä harvinaista.

– Haasteena on, että kuivurit ovat etäällä muusta kiinteistöstä, ja tarvittaisiin 400 kilowatin kattila kaksi viikkoa. Mitä teet lämmöllä loppuajan.

Jos kuivaamo on lähellä muita kiinteistöjä, niin maatilan hakelämmityksestä voidaan osa ottaa avuksi myös viljan kuivaukseen. Pohjanmaalla on Hassisen mukaan käytössä myös siirrettäviä lämmityskontteja.

Hassinen toteaa, että fossiilisten polttoaineiden tämän hetken halpuus vaikuttaa bioenergian suosioon.

– Öljy on nyt halpaa, ja siihen verrataan. On usko siihen, että näin jatkuu.

Yli 30 vuotta vilja kuivattiin Oinosillakin kevyellä polttoöljyllä, nyt kolmatta vuotta puolet tarvittavasta lämmöstä on saatu kotimetsien hakkeesta. Kuivausilman lämpötila nostetaan hakkeella 40 asteeseen. Loppulämmitys 80 asteeseen tehdään öljyllä.

– Kyllähän se pisti ajattelemaan, kun öljyn hinta oli toisella eurolla, että ei tämä ole järkevää kuivata rehuviljaa öljyllä, ”emeritusmaanviljelijä” Pekka Oinonen kertoo.

Hän naurahtaa, että keksiminen on myös niin mukavaa. Siirrettävän lämmityskontin sijasta Oinosilla siirrellään syksyisin hakesiiloa syöttölaitteineen viljankuivaamon ja kotitalon pihassa olevan lämpökeskuksen välillä. Kuivaamossa on 150 kilowatin hakepoltin, talon ja jatkossa navetankin lämmön- ja vedentarpeeseen riittää paljon pienempi kattila.

– Oma vaivansa on, mutta kyllä sille hyvän taksan tienaa, Pekka Oinonen tuumaa siirtelystä.

Ihan uutta kuivaamon hakesysteemissä on vain hakkeen syötin. Oinosen mukaan kaikki tarvittavat ”hilut” maksoivat noin 22 000 euroa. Ja päälle tietenkin työn- ja keksimisen vaiva. Vaiko ilo.

Jos ennen kevyttä polttoöljyä paloi syksyssä 6 000 litraa, niin nyt 3 000 litran eurot on voitu muuttaa oman työn ja puun arvoksi.

