GTK:n lomautukset Outokummussa peruttiin

Henkilöstön lomautusta koskevat yt-neuvottelut on saatu päätökseen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) Outokummun koetehtaalla.

Maanantaina 19.9. pidetyssä kokouksessa todettiin, ettei lomautuksiin jouduta turvautumaan tehtaan parantuneen tilauskannan johdosta. Enimmillään lomautus olisi koskenut 18:aa henkilöä.

– Kaivosteollisuuden matalasuhdanteen odotetaan kääntyvän lähiaikoina, mikä näkyy myös kasvaneena tilauskantana koetehtaalla. Parantuneen työtilanteen johdosta tehtaan henkilöstöä uhannut lomautus voidaan peruuttaa, toteaa johtaja Olli Breilin tutkimuskeskuksen tiedotteessa.

Koetehdas on saanut uusia asiakkaita kiertotalouden piiristä, jossa haetaan teollisuuden käyttöön neitseellisiä raaka-aineita korvaavia materiaaleja jätteistä ja sivutuotteista. Myös Euroopan tasolla tärkeät kriittiset metallit ovat nousemassa tärkeään rooliin.

GTK:ssa on noin 450 työntekijää ja sen vuosibudjetti on kuluvalle vuodelle noin 48 miljoonaa euroa. Noin kolmannes budjetista katetaan tutkimusrahoituksella sekä kansainvälisellä ja kotimaisella asiakastoiminnalla. Outokummun henkilöstöllä (40) ja siellä tuotettavilla palveluilla on merkittävä rooli GTK:n tavoitteiden toteutumisessa mineraali- ja cleantech-sektoreilla.