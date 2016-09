Konkurssi vei työt 1 300 henkilöltä - Suomi hakee EU-tukea

Suomi hakee Euroopan unionilta tukirahoitusta Anttilan irtisanomisten vuoksi. Työ- ja elinkeinoministeriön valmistelema hakemus on tarkoitus jättää Euroopan globalisaatiorahastolle myöhemmin tänä syksynä.

Anttila ilmoitti 19. heinäkuuta konkurssista ja töiden loppumisesta noin 1 300 henkilöltä.

Suomen globalisaatiorahastolta hakeman tuen suuruus varmistuu myöhemmin. Irtisanottujen palvelu- ja tukitoimenpiteet käynnistyvät jo ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä.

– EU-tuen avulla voimme taata räätälöidyt palvelut irtisanotuille. TE-toimistot ovat jo olleet useilla paikkakunnilla Anttilasta irtisanottujen tukena, ja nyt lähdemme viemään eteenpäin entistä vaikuttavampia ja tehokkaampia toimenpiteitä eri puolilla Suomea, toteaa oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.).

Tämä on ensimmäinen kerta, kun Suomi hakee tukea vähittäiskaupan alalta irtisanottujen tueksi. Myös hallinnollisesti ja toteutuksen näkökulmasta hakemus on uudentyyppinen. EU:n rahoitusosuus on tuessa 60 prosenttia ja kansallinen osuus 40 prosenttia.