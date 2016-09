Raportti: Suomen asuinrakennukset huutavat miljardien korjauksia vuosittain

Suomen asuinrakennusten korjausvaje kasvaa. Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu arvioivat raportissaan, että korjausrakentaminen vastaa noin 80 prosenttia korjaustarpeesta. Korjausvaje uhkaa kasvaa etenkin omakotitalokannassa.

Raportin mukaan vuosina 2016-2025 asuinrakennuksia on tarvetta korjata 9,4 miljardilla ja vuosina 2026-2035 jo 11,3 miljardilla eurolla vuosittain. Kasvu johtuu 1980-luvun rakennusten korjaustarpeen lisääntymisestä. Mikäli myös pitkään tyhjillään olevat rakennukset laskettaisiin korjattaviksi, vuotuinen tarve nousisi merkittävästi.

Noin 70 prosenttia korjaustarpeesta on rakennusosien tavanomaista korjaamista kulumisen, vanhenemisen ja vaurioitumisen takia. 23 prosenttia on vuosikorjausta tai kunnossapitoa, jotka poistavat alkavia vaurioita. Loput seitsemän prosenttia kuluu kosteusvaurioiden korjauksiin ja esteettömyyden parantamiseen. Tavoitteena on esimerkiksi rakentaa 500 hissiä vuosittain.

VTT ja Tampereen ammattikorkeakoulu selvittivät myös asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaamisen laajuutta. Raportin mukaan kyseisiä vaurioita korjataan Suomessa vuosittain 400 miljoonalla eurolla. Se vastaa viittä prosenttia koko korjausrakentamisesta.

Aineistona oli 431 asuinrakennusten kosteusvauriotapausta. Lukumääräisesti eniten kosteusvaurioita aiheuttivat putkirikot sekä vuotavat liitokset ja toiseksi eniten virheelliset rakenteet, kuten puuttuva vedeneristys tai salaojitus.

Raportissa muistutetaan, että mikä tahansa asuinrakennus voi vaurioitua, mikäli yksittäisen asunnon tai koko rakennuksen hoito ja kunnossapito laiminlyödään. Merkittävä osa kosteusvaurioista voidaan estää ja vahingon seurauksia voidaan vähentää hyvällä hoidolla, kunnossapidolla ja oikealla käytöllä.