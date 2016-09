Pohjois-Karjala solmii yhteistyösopimuksia kiinalaisen Heilongjiangin alueen kanssa

Pohjois-Karjalan maakunta ja Heilongjiangin maakunta Koillis-Kiinasta solmivat kaksi alueiden välistä yhteistyösopimusta ensi maanantaina. Sopimukset liittyvät hyvinvointiin ja elinkeinoihin.

Pohjois-Karjalan maakuntaliiton puolesta sopimukset allekirjoittaa vt. maakuntajohtaja Risto Poutiainen (kuvassa). Kiinasta vieraita saapuu seitsemän ja sopimukset allekirjoittavat elinkeinojen osaston varapääjohtaja Wujun Zhao ja sisäasioiden osaston varapääjohtaja Feng Wei Heilongjiangin alueelta.

Allekirjoitustilaisuuden on organisoinut Further East From the East -hanke.

FEFE on Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan maakuntaliiton yhteinen hanke, joka edistää Suomen ja Kiinan välistä ikääntyvien hyvinvointiin liittyvää yhteistyötä, kokoaa kansainvälistymisestä kiinnostuneet hyvinvointialan yritykset ja organisaatiot verkostoksi ja valmentaa yrityksiä kansainvälistymisessä.