EK: 7 000 pk-yrittäjää aikoo hakea uutta innovaatioseteliä

Innovaatioseteli on yksi hallituksen huhtikuussa julkistaman yrittäjyyspaketin toimenpiteistä. Setelin kohderyhmänä ovat erityisesti yritykset, jotka hakevat innovaatiorahoitusta ensimmäistä kertaa ja hyödyntävät innovaatiopalveluja ensimmäisen kerran.

- EK:n tutkimustulosten valossa juuri tämä yritysjoukko olisi nyt aktivoitumassa innovaatiopalveluiden käyttöön. Parhaassa tapauksessa suomalaisessa pk-kentässä tapahtuu siirtymä, jossa tuhansia uusia yrityksiä lähtee uudistumisen tielle, sanoo EK:n innovaatioasiantuntija Jari Konttinen.

Setelillä yritys voi ostaa asiantuntijapalveluita 5 000 eurolla. Palveluntuottajalla tulee olla sellaista erityisosaamista ja asiantuntemusta, jota setelin saajalla ei ole.

Kyse on kokeilusta. Konttisen mukaan on tärkeää varmistaa, että kokeilun toteuttajalla Tekesillä on riittävästi rahaa vastata innovaatiosetelin kysyntään.

EK:n yrittäjäpaneelissa on mukana noin 700 työnantajayrittäjää. Kyselyyn vastasi syyskuussa 337 yrittäjää. Tulokset yleistettiin painokertoimien avulla kattamaan työnantajayrittäjät kokonaisuudessaan.