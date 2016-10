Lonkero valloittaa nyt myös Aasiaa: "Myyntimenestys on yllättänyt"

Keväällä 2015 juomaa ryhdyttiin viemään Ruotsiin ja Alankomaihin. Ruotsissa lonkero teki historiaa ja nousi puolessa vuodessa Systembolagetin tilausvalikoimasta vakiovalikoiman tuotteeksi.

- Hartwallilla on hieno 180-vuotinen historia Suomessa upeilla kotimaisilla tuotteilla. Brändimme ovat suomalaisten rakastamia ja niillä on kotimaassa vahvat markkina-asemat. Uskon, että monella Suomen markkinoilla menestyvällä korkealaatuisella brändillämme on potentiaalia menestyä myös maailmalla. Hartwall Original Long Drinkin menestys on esimerkki tästä. Vienti on tärkeä osa kasvustrategiaamme ja panostamme siihen jatkossa entistä enemmän, kertoo Hartwallin toimitusjohtaja Kalle Järvinen yrityksen tiedotteessa.

Lonkerolle on haettu jalansijaa Aasiasta muun muassa Tokion Foodex-messuilta, jonne Hartwall osallistui viime keväänä osana Food from Finland -hanketta.

- Hartwall Original Long Drink sai messuilla valtaisan suosion. Potentiaaliset jakelijat alkoivat jopa kiistellä keskenään siitä, kuka saa aidon lonkeron jakeluunsa, Hartwallin vientijohtaja Matti Ristola kertoo.

- Myyntimenestys on yllättänyt täysin. Esimerkiksi Hong Kongissa kysyntä on ollut niin suurta, että tuotteet on myyty monessa myymälässä jo loppuun. Lonkeron myynti on ollut yli kymmenkertainen verrattuna esimerkiksi tunnetun kansainvälisen olutbrändin lanseeraukseen saman ketjun myymälöissä, Ristola jatkaa.