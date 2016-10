Mantsinen saanut suurtilauksia - lähiviikkoina lähtee tilaus Isoon-Britanniaan

Mantsinen Group Ltd Oy on tehnyt viimeisimmän puolen vuoden aikana vilkkaasti kauppaa materiaalinkäsittelykoneista, ja tilauskanta on kasvanut Ylämyllyn tehtaalla Liperissä jo 7–8 kuukauden mittaiseksi.

Tilanne on parantunut oleellisesti puolentoista vuoden takaiseen nähden, jolloin puhuttiin muutaman kuukauden tilauskannasta.

Lähiviikkoina Ylämyllyltä on lähdössä ensimmäinen satamanosturi viiden nosturin tilauksesta Isoon-Britanniaan. Brittiläisen satamaoperaattorin tilaamien nostureiden yhteishinta on noin 8,3 miljoonaa euroa.

Materiaalinkäsittelykoneiden liiketoimintajohtaja Mia Mantsinen kertoo, että suuri kauppa on poikinut jo kaksi jatkotilaustakin Brittein saarille.

Jatkotilaukset nostavat brittikauppojen kokonaisarvon selvästi yli kymmenen miljoonan euron.

– Lisäksi meille vahvistui jo ennen kesälomia neljän 160-kokoluokan koneen kauppa Brasiliaan metsäyhtiö Fibria Celuloselle. Se on meidän päänavaus konetoimituksissa Brasiliaan ja vahvistaa osaamistamme metsäteollisuussektorilla niin laite- kuin palvelutoimittajana.

Mantsinen toteaa, että yhtiön suurimman 200-kokoluokan nostureiden kysyntä on kasvanut merkittävästi. Kyseisten nostureiden asiakashinta on 1,5–2 miljoonaa euroa.

– Ennustamme, että ensi vuonna valmistusmäärämme jopa tuplautuu suurimmissa kokoluokissa viime vuoden tasolta.

Mantsinen Groupin Ylämyllyn tehdas työllistää noin 120 henkilöä. Tämän vuoden alkupuoliskolla Mantsinen teki sopimuksen Metsä Fibren kanssa Äänekosken biotuotetehtaan puukentän operoinnista. Äänekosken logistiikkasopimuksen myötä Mantsisen henkilöstön kokonaismäärä nousee lähelle 500:aa.

Mantsisen liikevaihto kasvaa tänä vuonna noin 60 miljoonaan euroon.