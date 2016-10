Ilomantsiin tulossa 50 miljoonan euron turvehiilitehdas

Vapo Oy aikoo rakentaa lähivuosina turpeesta teknistä hiiltä valmistavan laitoksen Haapavedelle, Ilomantsiin ja Seinäjoelle. Yhden tehdasinvestoinnin arvo on noin 50 miljoonaa euroa ja tehtaan lasketaan työllistävän kaikkiaan noin 200 henkilötyövuoden verran.

Toimitusjohtaja Tomi Yli-Kyyny kertoi tänä aamuna järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Helsingissä, ettei ensimmäisen tuotantolaitoksen sijaintipaikkakuntaa ole vielä päätetty, mutta yva-menettely käynnistetään kaikilla kolmella paikkakunnalla. Rakentamispäätös ensimmäisestä laitoksesta tehdään ensi vuonna ja sen tuotannon on määrä käynnistyä vuonna 2019.

Yli-Kyynyn mukaan ensimmäisen tehtaan valmistuttua on tarkoitus rakentaa lisää tuotantolaitoksia, ja Vapo on listannut mainitut kolme paikkakuntaa kärkeen rakentamisjärjestyksessä.

Teknisillä hiilillä tarkoitetaan muun muassa aktiivihiiltä, hiilikuitua ja hiilimustaa. Aktiivihiiltä voidaan käyttää vesien ja kaasujen puhdistamisessa, hiilikuitua erilaisissa keveissä ja lujissa rakenteissa esimerkiksi urheiluvälineissä ja hiilimustaa muun muassa väriaineena.

Yli-Kyynyn mukaan teknisten hiilten maailmanmarkkina on noin 40 miljardia euroa vuodessa, ja se on kasvanut viime vuodet noin 10 prosentin vuositahtia. Vapo tähtää ensi vaiheessa Euroopan markkinoille, joka on noin viidennes maailmanmarkkinoista.