AL: Nokian Renkaat valmisti erihintaisia renkaita samalla reseptillä

Nokian Renkaat on vuosien ajan myynyt samalla reseptillä valmistettuja renkaita Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa, kirjoittaa Aamulehti. Yhtiö on saanut tästä suurta taloudellista hyötyä, koska kuluttaja on maksanut rengassarjasta Suomessa ja Pohjoismaissa satoja euroja enemmän kuin keskieurooppalainen kuluttaja.