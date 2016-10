Norja nostaa 25 miljardia euroa öljyrahastostaan

Norja täydentää ensi vuoden budjettiaan öljyrahastostaan. Rahaston pääomasta käytetään 25 miljardia euroa (225 miljardia kruunua).

Yhteisöveroa lasketaan 24 prosenttiin, ja myös muihin veroihin on luvassa alennuksia. Työllisyystoimiin ohjataan lisää 450 miljoonaa euroa (4 miljardia kruunua), sillä öljyn hinnan lasku on vienyt työpaikkoja alalta. Norjan työttömyys on 4,7 prosenttia.

Öljyelvytyksellä viritetyn budjetin lasketaan piristävän Norjan talouskasvua 0,4 prosenttiyksiköllä. Puolustusmenoihin luvassa 1,9 miljardia kruunua lisää.

Valtiovarainministeri Siv Jensen linjasi, että Norjan taloustilanne edellyttää nyt elvyttävää budjettia.