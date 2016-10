Kakkoset ostivat takaisin liikekiinteistön Raatekankaalla

Kyösti ja Kari Kakkonen ovat ostaneet takaisin omistukseensa Raatekankaantie 4:n liikekiinteistön, jossa toimivat kahdessa eri rakennuksessa muun muassa Tokmanni ja Masku.

Liiketilaa on tontilla yhteensä noin 25 000 neliömetriä ja parkkipaikkoja on tuhatkunta. Uusi omistaja on Kakkosten omistaman sijoitusyhtiön Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n perustama kiinteistöyhtiö.

Kakkoset myivät kiinteistön noin 10 vuotta sitten. Raatekankaantien kiinteistön ohella veljekset ostavat Schaumann Retail Finland 2 Oy:ltä myös Janakkalassa sijaitsevan kiinteistön.

– Näemme, että Joensuu on kehittyvää aluetta ja oli verrattain helppo päätös hankkia tutut kiinteistöt takaisin. Haluamme osaltamme olla tukemassa maakunnan kehittymistä tuomalla uusia toimijoita Raatekankaalle, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen kertoo.

Hänen mukaansa kiinteistöissä on toistaiseksi vielä vapaata tilaa, mutta vuokraneuvottelut ovat edenneet jo pitkälle monen toimijan kanssa.

– Raatekankaantien ja Kajaanintien risteyksen liikenteen uudelleenjärjestelyt tuovat uutta eloa entisestään virkeälle kauppapaikalle, Kakkonen arvelee.