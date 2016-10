Suomalainen Nobel-voittaja Holmström: Olen ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Taloustieteen Nobel-palkinnon saanut taloustieteen professori Bengt Holmström kuvailee STT:lle tunnelmiaan sekaviksi ja iloisiksi.

- Sitä on tietysti kiitollinen kaikille ystäville, perheelle ja kollegoille. Onhan se tietysti onnekasta. Tässä maailmassa on monta taloustieteilijää, jotka voi palkinnon saada. On ollut tuuria, että on ollut oikeassa paikassa oikealla hetkellä, Bostonista tavoitettu Holmström sanoo.

Hän sai tiedon palkinnosta noin puoli viideltä aamulla Yhdysvaltain itärannikon aikaa.

- Hyvä kun heräsin, sanotaan niin, koska en pidä puhelinta yöllä päällä. En tavallisesti ole todellakaan mikään aamuvirkku, Holmström naurahtaa.

Stipendivuosi vei taloustieteen pariin

Holmström jakaa palkinnon yhdysvaltalaisen taloustieteen professori Oliver Hartin kanssa. Palkinto tuli sopimusteoriaan liittyvistä tutkimuksista. Holmström ja Hart ovat läheisiä ystäviä.

Holmström kertoo kiinnostuneensa sopimuksiin liittyvistä kannustimista ja ihmisten käyttäytymisestä työskennellessään teollisuusyhtiö A. Ahlströmin (nykyinen Ahlstrom) palveluksessa valmistuttuaan Helsingin yliopistosta.

Yhtiö yritti rakentaa strategisia malleja yrityksen oikean päätöksenteon tueksi. Holmströmille selvisi varhain, että kannustimet ovat tärkeä osa ihmisten käyttäytymistä.

- Jos ihmisiä ei saa motivoitumaan, ei yritysmalleistakaan ole paljoa iloa. Voi sanoa, että se oli oikean suuntainen ajatus.

Tuore nobelisti ei ollut alun perin edes opiskellut taloustiedettä, vaan matematiikkaa, teoreettista fysiikkaa ja tilastotiedettä. Vasta työelämässä kehittyneet ajatukset ja stipendivuosi Yhdysvalloissa Stanfordin yliopistossa veivät hänet taloustieteen pariin.

- Siellä oli yksi esimerkki tuurista. Kannustinongelmat kiinnostivat minua sieltä Ahlströmiltä ja sattui niin, että kannustintaloustiede alkoi juuri kehittyä. Siinä yhtyi intressi Ahlströmiltä tähän tieteelliseen kiinnostukseen.

Suurimmaksi tieteelliseksi ohjaajakseen Holmström nimeää Stanfordin yliopiston taloustieteen emeritusprofessori Bob Wilsonin, joka oli Holmströmin väitöskirjaohjaaja.

- Olen aika nöyrä, kun ajattelen, miten merkittävä hän on ollut. Hän ei ole vielä Nobel-palkintoa saanut. Toivon hartaasti, että hän sen saa, sillä hän on ollut niin vaikutusvaltainen. Ei pelkästään minun työssäni, vaan yleensäkin.

67-vuotiasta Holmströmiä on veikkailtu aiemminkin Nobel-palkinnon saajaksi. Häntä pidetään yhtenä maailman johtavista yrityksen teorian, hyvän hallinnon ongelmien, sopimusten ja kannustejärjestelmien tutkijoista.

Vuonna 1949 Lontoossa syntynyt Hart kertoo odotelleensa puhelua Tukholmasta.

- Heräsin 4.40 ja pohdin, oliko jo liian myöhäistä sille, että minä voisin saada palkinnon tänä vuonna. Juuri silloin puhelin soi.

Hart sanoo ensi töikseen halanneensa vaimoaan ja herättäneensä poikansa.

- Sen jälkeen puhuin toisen palkinnonsaajan (Bengt Holmströmin) kanssa.

Presidentti Sauli Niinistö onnitteli Holmströmiä tuoreeltaan Twitterissä.

- Lämpimät onnittelut Bengt Holmströmille talouden Nobel-palkinnosta! Upea, ansaittu saavutus yhdessä Oliver Hartin kanssa, presidentti tviittasi.

Palkinto tuli sopimusteoriasta

Perustelujen mukaan palkinto tuli sopimusteoriasta.

- Se on perustavanlaatuinen ilmiö, joka vaikuttaa useimpiin meistä, perusteluissa todetaan.

Sopimusteoria käsittelee kaikenlaisia sopimuksia vakuutuksista palkkasopimuksiin, pankkeihin ja työsopimuksiin.

Perustelujen mukaan Holmströmin ja Hartin kehittämät teoreettiset työkalut ovat arvokkaita arkielämän sopimusten ja instituutioiden ymmärtämisessä, kuten myös sopimussuunnittelun mahdollisten sudenkuoppien ymmärtämisessä.

Taloustieteen Nobel ei ole virallinen Nobel-palkinto, sillä se ei ole ruotsalaisen Alfred Nobelin alulle panema. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt vuodesta 1969 lähtien Nobel-palkintoja myös taloustieteestä. Palkinnon varsinainen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto Alfred Nobelin muistoksi.

Viime vuonna palkinnon sai skotlantilainen tutkija Angus Deaton.