Saksalaisen telakkayritys Meyer Werftin omistama Turun telakka on saanut uuden miljardiluokan tilauksen, kertoo Helsingin Sanomat. Lehden mukaan risteilyvarustamo Royal Caribbean on tilannut telakalta kaksi uutta risteilijää. Telakka on vahvistanut asian lehdelle yön aikana.

Tilauksen kokoluokka on sama kuin syyskuussa uutisoidussa Carnival Corporation -varustamon tekemässä laivatilauksessa. Lehden arvion mukaan myös nyt kyseessä on suurin piirtein 1,6 miljardin euron tilaus. Uuden tilauksen myötä telakalla riittänee töitä vuoteen 2024 asti. Telakka on ilmoittanut kertovansa tänään merkittäviä uutisia telakkaan liittyen.