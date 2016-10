Ponssen Vidgrén valittiin Itä-Suomen parhaaksi yrittäjäksi

Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén on valittu EY Entrepreneur of the Year 2016 –kilpailun Itä-Suomen alueen voittajaksi.

EY Entrepreneur of the Year on kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville, nopeasti kasvavien ja vastuullisten yritysten omistajayrittäjille. Viiden maantieteellisen alueen parhaat yrittäjät julkistettiin tänään keskiviikkona Helsingissä EY-talolla. – Vahvat innovaatiot läpi historian, reagointiherkkyys ja asiakkaiden päivittäisen työn tunteminen ovat pitäneet Ponssen mukana kovassa kilpailussa. Vidgrén on upeasti jatkanut isänsä luomaa väkevää Ponsse-henkeä, joka on ainutlaatuinen sekoitus suomalaista sisua ja savolaista lupsakkuutta, perustelee kilpailun tuomaristo Vidgrénin valintaa. Valtakunnallisessa finaalissa 4. marraskuuta Juha Vidgrén on ehdolla sekä Tuotanto-sarjan että koko kisan, EY Entrepreneur of the Year 2016, voittajaksi. Voittaja edustaa Suomea myös yrittäjyyden maailmanmestaruuskisassa Monte Monte Carlossa 7.–11. kesäkuussa 2017.