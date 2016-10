Yrittäjien Pentikäinen huolissaan työikäisistä miehistä - "joka viides muiden elätettävänä"

Suomen työttömyysturvajärjestelmä on yksi lepsuimpia Euroopassa kannustamaan ihmisiä töihin, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Törmään yrittäjien kanssa puhuessani koko ajan siihen, että työntekijöiden ei kannata ottaa tarjottua työtä vastaan. Meillä ei ole varaa sellaiseen järjestelmään, joka ei kannusta aina töihin.

Kannustamattomuus on osasyy siihen, että miesten työllisyys on heikentynyt Suomessa hyvin rajusti. Työikäisten miesten työllisyysaste on pudonnut 1990-luvun alusta kymmenisen prosenttiyksikköä vähän yli 80 prosenttiin.

– Onhan se aika dramaattinen tilanne, jossa lähes joka viides työikäinen mies on muiden elätettävänä, Pentikäinen näkee.

