Valtimolainen maanviljelijä Katja Timonen (kuvassa) ei kainostele sanoa, että hänen tilallaan tuotetaan hyvää lihaa. Hänellä on suora keskusteluyhteys kymmeniin vakituisiin asiakkaisiin, joiden palautteeseen hän luottaa. Hän myös tietää itse tarkkaan, millaisen elämän hänen kasvattamansa luomunaudat ovat eläneet.

Timonen on niitä harvoja pohjoiskarjalaisia lihan tuottajia joilla on suoramyyntiä. Tilalla on vuosittain neljä tai viisi lihapäivää, joina noin 450 kiloa luomunaudanlihaa luovutetaan etukäteistilausten mukaan leikattuna ja vakuumiin pakattuna asiakkaille.

Suurin osa asiakkaista on vakituisia – yksityistalouksia ja lähiseudun matkailu- ja ravitsemusalan yrityksiä. Puskaradio on tehokas mainosväline. Paljon enemmän menisi kaupaksi kuin Timonen pystyy toimittamaan.

– Kysynnän puolesta tätä voisi paljonkin laajentaa, mutta meidän resursseillamme ei voi tuottaa suoramyyntiin enempää. Maitorotuiset sonnit ja Suomenkarja-kyyttösonnit saadaan markkinoiduiksi näin. Pihvisonnit menevät Atrialle, jonka kautta pihvirotuisten vasikatkin tulevat, Timonen selvittää.

– Maitorotuisten liha on erinomaista. Ja kyyttöhän on suorastaan trendiruokaa.

Luomussa olevien peltohehtaarien osuus viljelysmaasta on Valtimolla 33 prosenttia, mikä on reilusti yli maakunnan ja koko maan keskiarvon.

Karjalainen kirjoitti aiheesta laajemmin keskiviikkona.