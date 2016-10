Pikkukeikka siltatyömaalla poiki kokonaisen uran

Äskettäin 50 vuotta täyttänyt perheyritys Viitekin toimitusjohtaja Heikki Hirvonen hyppää edelleen sunnuntaisin mielellään autoon ja ajaa satoja kilometrejä jonnekin päin Suomea.

Siltatyömaat siellä odottavat, virtaava vesi vaaroineen, erilaiset maaperät yllätyksineen, suot, soraikot ja kallioperät.

Ainutkertaisten urakoiden luotsaaminen ja varsinkin ongelmatilanteiden ratkaisu kiinnostavat Hirvosta, vaikka takana on urakointia jo kymmenillä siltatyömailla.

– Työmaalla on hyviä ”kymppejä” vetämässä projektia, mutta silti olen itsekin joka kerta miettinyt ja jalostanut jokaista kohdetta ja työmaata jo tarjouspyyntövaiheesta alkaen, Hirvonen perustelee intoaan johtaa itse urakat.

Työ on hänet opettanut silta-asiantuntijaksi. Koulutustahan alalle ei ole.

– Ala on suppea, joten ammattilaisiakin on vähän. Lisäksi meillä on paalutuskone, joka soveltuu erityisesti työsiltojen tekoon. Vastaavia koneita on vain muutamia koko Suomessa.

– Onnistumisen ilo on parasta, 30. vuottaan yrittäjänä toimiva Hirvonen sanoo.

Perheyritys Viitekin taloushallinnosta vastaava puoliso Maija-Liisa Hirvonen naurahtaa, että kyse lähtemisissä on jo elämäntavasta.

– Siltatöissä miehet ovat tottuneet matkustamaan ja asumaan työmaa-asunnoissa. Viikko alkaa sunnuntaista ja päättyy yleensä torstaisin, Maija-Liisa Hirvonen valottaa.

Hän itse on alun perin ravintola-alan ihminen, mutta päätyi perheyritykseen omien sanojansa mukaan jokapaikan höyläksi. Ensin hän autteli konttorihommissa perheen Lehmon kodissa, mutta konepaja ja konttoritilojen valmistuttua vuonna 2009 myös Maija-Liisa Hirvonen siirtyi työskentelemään Liperin Välikankaalle.

– Oikeastaan meidän kotipaikan valinta on ollut vähän kuin tikan heittämistä summittaisesti tikkatauluun. Elämä vei ensin Naantaliin ja Turun seudulle vuosiksi, ja sieltä muutimme Lehmoon.

