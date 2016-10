K1 Katsastus yt-neuvottelee - 40 työpaikan menetys uhkaa

Katsastuspalveluja tarjoava Applus Finland -konserni aloittaa yt-neuvottelut enintään 40 työpaikan vähentämisestä. Konserniin kuuluvat tytäryhtiöt K1 Katsastajat ja K1 Total. Neuvottelujen piirissä on kaikkiaan 215 työntekijää eri henkilöstöryhmistä.

Neuvotteluissa käsitellään myös työtehtävien muutoksia ja muita keinoja joustavuuden lisäämiseksi.

Syy tehostamistarpeeseen on yhtiön mukaan toimialan murros ja kiristynyt kilpailu. Maajohtaja Petri Haikolan mukaan katsastusasemien määrä Suomessa on lähes tuplaantunut 4–5 vuoden aikana, mikä painaa hintoja tuntuvasti. Tällä haavaa niitä on jo 485, joista K1 -yhtiölle kuuluu 50.

Haikolan mukaan myös yhtiön asemaverkostoa tarkastellaan.