Joensuun Heinävaarassa toimiva Cobham Mast Systems aloitti lean-projektin vuonna 2014. Yritys suunnittelee, valmistaa ja myy komposiittisia teleskooppimastojärjestelmiä.

– Aikaisemminkin leanista oli meillä puhuttu, mutta avainoivallus puuttui, kertoo toimitusjohtaja Heikki Miettinen.

Kun yritykseen tuli töihin leanista kokemusta saanut Antti Partanen, ajattelumallin mahdollisuudet alkoivat avautua. Partanen ryhtyikin vetäjäksi projektiin, johon ulkopuolista tukea saatiin Joensuussa toimivan Sunprofile Oy:n Markku Paloniityltä.

Kehitystyö rajattiin aluksi mastotuotantoon. Sen läpimenoaika on leanin myötä lyhentynyt entisestä 4–5 viikosta enimmillään seitsemään päivään. Samalla syntyi uudenlainen, selkeä työnohjaustapa sekä mittarit tahtiajalle, laatuvirheille ja häiriöille.

Pelko työtahdin kiristymisestä painoi työntekijöiden mielessä, ennen kuin projektin todellinen luonne paljastui. Aluksi iski shokkivaihe, sitten innostus. Entisistä työtavoista paljastui valtavasti turhaa, jonka poistaminen sujuvoitti työskentelyä ja tasoitti tuotannon virtauksen.

– Työnjako ja ohjaus on nyt selkeää. Kaikille tavaroille on omat paikkansa, työvälineet löytyvät omalta työpisteeltä. Turha tuotteiden siirtely paikasta toiseen on loppunut, listaa kokoonpanossa työskentelevä Jari Ylitalo.

Lean-ajattelun ytimessä on turhien toimintojen poistaminen ja valmentava ote johtamiseen. Asiantuntijoiden mukaan lean-ajattelun mukainen johtamisen filosofia sopii erityisen hyvin nopeasti muuttuvaan nykymaailmaan.

– Monissa yrityksissä yritetään ennustaa tulevaa. Se sopii huonosti nopeasykliseen maailmaan. Kehittämisen pitäisi olla jatkuva prosessi, sanoo yrittäjä, organisaatioiden kehittäjä Riina Hellström. Hellström ja Paloniitty puhuivat lean-mallin hyödyntämisestä keskiviikkona Joensuussa järjestetyssä johtamisen seminaarissa.

