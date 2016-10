Työttömien osuus Pohjois-Karjalassa maan suurin - synkin tilanne Lieksassa ja Tohmajärvellä

Pohjois-Karjalan ely-keskuksen alueella oli syyskuun lopussa 11 657 työtöntä työnhakijaa, mikä on 144 henkilöä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Elokuun lopusta työttömien työnhakijoiden määrä vähentyi 443 henkilöä.

Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Pohjois-Karjalassa syyskuun lopussa edelleen maan korkein: 15,8 prosenttia. Vuosi sitten syyskuussa osuus oli 15,6 prosenttia.

Koko maassa työttömien osuus työvoimasta oli syyskuussa 12,5 prosenttia, kun vuosi sitten osuus oli 12,8 prosenttia.

Kuntakohtaisesti suhteellisesti eniten työttömiä on Tohmajärvellä ja Lieksassa, joissa molemmissa työttömien osuus työvoimasta on 18,4 prosenttia. Alin työttömyysaste on Kontiolahdella (11,2 prosenttia).

Pohjois-Karjalan kuntakohtaiset työttömyysluvut on nähtävissä alla.