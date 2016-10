Orpo komission lisätietopyynnöstä: Tämä on viimeinen herätys

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) katsoo, että EU:n komission lisätietopyyntö talousarviosuunnitelmasta on Suomelle viimeinen herätys. Orpon mukaan viimeistään nyt täytyy ymmärtää, kuinka tärkeää on viedä läpi suunnitellut rakenteelliset uudistukset. Ministeristä uudistukset täytyy tehdä jopa nopeammalla aikataululla kuin on suunniteltu.

Lisäksi Orpon mukaan tulee tehdä uusia toimenpiteitä, joita hallitus on jo valmistelemassa puoliväliriiheen. Komission pyynnössä on kyse Orpon mukaan siitä, että Suomi rikkoo vakaus- ja kasvusopimuksen velka-alijäämäkriteereitä. Velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen saisi olla 60 prosenttia, kun Suomella on ensi vuoden budjetin perusteella velkaa 67 prosenttia. Orpo pitää komission väliintuloa vakavana asiana. - Kyllä tämä on minusta [vakava asia] Suomelle, joka on maa, joka on koko EU-historiansa ajan pitänyt kiinni siitä, että me noudatamme sääntöjä. Hän uskoo, että Suomi kuitenkin välttyy moitteita vakavammilta seurauksilta. - Uskon siihen, että nämä rakenteelliset uudistukset ja neljän miljardin säästöohjelma, joka meillä on, vastaavat tähän, mitä komissio meiltä haluaa kuulla. Kurjistumisen kierre on Orpon mukaan jatkunut taantuman vuosina epäonnistuneiden päätösten vuoksi. - Me olemme vuosi toisensa jälkeen nipistäneet sieltä täältä, mutta emme ole pystyneet taittamaan oikeita ongelmia eli talouden, dynamiikan ja kilpailukyvyn ongelmia. Ministeriö tiedottaa asiasta huomenna EU:n komissio on pyytänyt Suomelta lisätietoja ensi vuoden alustavasta talousarviosuunnitelmasta. Valtiovarainministeriön mukaan Suomi suhtautuu pyyntöön vakavasti. Ministeriö vastaa komission kirjeeseen huomenna ja tiedottaa silloin asiasta uudestaan. Suomi lähetti komissiolle ensi vuoden alustavan talousarviosuunnitelman pari viikkoa sitten. Talousarvioesityksessä linjataan valtion seuraavan vuoden tulot ja menot. Hallituksen ehdotus ensi vuoden määrärahoiksi on noin 55,2 miljardia euroa. Euroalueen jäsenvaltioiden tuli toimittaa lokakuun puoliväliin mennessä tulevaa vuotta koskevat talousarviosuunnitelmat komissiolle. Ministeriön mukaan alustavat talousarviosuunnitelmat kuuluvat syksyisin toteutettavaan koordinoituun valvontamenettelyyn. Alustavan talousarviosuunnitelman perusteella pitäisi pystyä toteamaan mahdolliset poikkeamat viimeisimmässä vakausohjelmassa esitetystä julkisen talouden strategiasta.