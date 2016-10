Huoneistokeskus: Vanhojen asuntojen kaupassa isoja nousuja ja laskuja

Vanhoja asuntoja myytiin Suomessa syyskuussa 2,3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa, kertoo kiinteistönvälitysketju Huoneistokeskus.

Isoissa kaupungeissa kirjattiin varsin suuria nousuja ja laskuja. Esimerkiksi Turussa vanhojen asuntojen kauppamäärä kasvoi syyskuussa peräti 38, Jyväskylässä 28 ja Vantaalla 12 prosenttia vuotta aiemmasta. Sen sijaan Kuopiossa pudotusta tuli 14, Helsingissä kymmenen, Tampereella kahdeksan ja Espoossa seitsemän prosenttia.

- Positiiviset uutiset Turun seudun työllisyystilanteen parantumisesta ovat luoneet uskoa talouteen ja piristäneet asuntomarkkinaa. Uudet työpaikat aiheuttavat kysyntää asunnoille, kommentoi Huoneistokeskuksen vt. toimitusjohtaja Lea Jokinen Turun suurta nousua.

Myös neliöhinnat kehittyivät syyskuussa eritahtisesti. Esimerkiksi Joensuussa vanhojen kerrostalokaksioiden neliöhinnat nousivat jopa 17, Jyväskylässä yli 11, Turussa kymmenen ja Kuopiossa yli viisi prosenttia. Pudotusta kirjattiin muun muassa Vaasassa (-11 prosenttia).

Huoneistokeskuksen mukaan asuntokauppa on kehittynyt tänä vuonna myönteisesti. Tammi-syyskuussa vanhoja asuntoja on myyty 2,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kasvu on hieman suurempaa: 3,1 prosenttia. Pääkaupunkiseutuun lasketaan Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

Vanhat asunnot sisältävät kaikki kerrostalo-, rivitalo- ja omakotitaloasunnot, mutta ei tontteja, autotalleja eikä loma-asuntoja.