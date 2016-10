Metsänhoitoyhdistyksissä valtuustovaalit marraskuussa - postiäänestys vauhtiin perjantaina

Metsänhoitoyhdistyksissä järjestetään valtuustovaalit marraskuussa. Valtuustot käyttävät metsänhoitoyhdistysten ylintä päätösvaltaa.

Vaalit järjestetään postiäänestyksenä. Äänestysaika alkaa perjantaina 4. marraskuuta ja päättyy perjantaina 25. marraskuuta. 25. marraskuuta postitetut äänet siis vielä hyväksytään.

Vaaleissa on noin 2 200 ehdokasta, ja valtuutettuja valitaan 1 660. Se tarkoittaa, että noin joka neljäs ehdokas jää rannalle. Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n mukaan parhaiten ehdokashankinnassa pärjäsivät Etelä-Karjala, Pohjois-Karjala, Lakeus, Pyhä-Kala, Oulun seutu ja Satakunta, joissa on noin kaksinkertainen määrä ehdokkaita verrattuna valtuuston kokoon. Valtuustojen kokohaitari on 15-41 henkilöä metsänhoitoyhdistyksen säännöistä riippuen.

Äänioikeutettuja metsänomistajia vaaleissa on noin 210 000. Vaalimateriaali lähetetään heille alkaneella viikolla.

Metsänhoitoyhdistyksiä on ensi vuoden alusta 74. Valtuustot valitaan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Edellisissä vaaleissa neljä vuotta sitten äänestysvilkkaus oli keskimäärin noin 35 prosenttia.